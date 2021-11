Corona-Hotspot Altmarkkreis: Soldaten der Bundeswehr helfen in Krankenhäusern in Salzwedel und Gardelegen

Von einer "beängstigenden Lage" spricht Landrat Michael Ziche in Bezug auf die Corona-Neuinfektionen im Altmarkkreis. Nun hilft die Bundeswehr in den Krankenhäusern, während Schulen und Kitas bereits am Morgen des ersten Schultags nach den Ferien weitere positive Corona-Tests meldeten.

Salzwedel/Gardelegen (vs) - Eine Trendwende in Sachen Corona-Zahlen ist im Altmarkkreis Salzwedel weiterhin nicht zu erkennen. 16 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag (1. November) für die Region, die Inzidenz steigt auf 371,3. Und in den Krankenhäusern muss der Kreis auf Hilfe der Bundeswehr zurückgreifen.

Allein am vergangenen Wochenende hatte die Region im Norden Sachsen-Anhalts 76 Corona-Neuinfektionen in allen Mitgliedsgemeinden - also in Arendsee, Gardelegen, Kalbe, Klötze, Beetzendorf-Diesdorf und Salzwedel - registriert. Die Corona-Fälle verteilen sich auf alle Altersklassen.

Notbremse muss gezogen werden

Wie Landrat Michael Ziche in einer aktuellen Pressemitteilung erklärt, sei die Lage während der Sitzung des Pandemiestabs als "beängstigend" beurteilt worden. Am ersten Schultag nach den Herbstferien seien positive Schnelltests aus zwei Kindergärten, drei Sekundarschulen und einem Gymnasium gemeldet worden. „Ich hatte durch die Schulferien in der letzten Woche die Hoffnung, dass sich das Infektionsgeschehen beruhigt. Das ist nicht der Fall. Auch mit Blick auf die aktuelle Belegung der Krankenhausbetten im Altmark-Klinikum muss die Notbremse gezogen werden", wird der Landrat in der Mitteilung zitiert.

Das bedeutet, dass ab Dienstag, 2. November, acht Bundeswehrsoldaten die Krankenhäuser in Salzwedel und Gardelegen im nichtmedizinischen Bereich unterstützen. Der Kreis hatte diesen Einsatz, der zunächst bis 25. November geplant ist, bei der Bundeswehr beantragt.

3G-Regel für Innenräume

Zur Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern meldet der Kreis folgende Zahlen: Ein Patient befinde sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung. Weitere 17 Patienten mit nachgewiesener Covid-19-Infektion und zwei Verdachtsfälle werden aktuell stationär behandelt.

Aufgrund der Fallzahlen - aktuell sind 533 Menschen aus dem Altmarkkreis mit Corona infiziert - hatte die Verwaltung bereits in der vergangenen Woche schärfere Corona-Regeln beschlossen. Ab Montag, 1. November, gilt die 3G-Regel für Innenräume. Außerdem sind in dieser Woche die Schulen im Landkreis verpflichtet, "jede Schülerin, jeden Schüler und sämtliches Schulpersonal täglich vor Unterrichtsbeginn zu testen. Die Testpflicht gilt nicht für Geimpfte und Genesene".

Nun will der Landkreis die Zahl der Neuinfektionen der nächsten zwei Tage beobachten, "um eventuell weitere konkrete Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz zu veranlassen".

Infos zum Impfangebot

Impfangebot ab 1. November 2021 in Salzwedel und Gardelegen

Auf Grund der anhaltenden Nachfrage wird der Altmarkkreis Salzwedel ab Montag, 1. November, weiterhin mit einem mobilen Impfteam an den Standorten in Gardelegen und in Salzwedel Erst-, Zweit und Auffrischungsimpfungen ohne Termin anbieten.

Salzwedel: Bahnhofstraße 6, dienstags von 12 bis 18 Uhr

Gardelegen: Philipp Müller Straße 18, mittwochs von 13 Uhr bis 18 Uhr