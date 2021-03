Auch an den Osterfeiertagen werden in den Impfzentren des Altmarkkreises Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Symbolfoto:dpa

Im Altmarkkreis Salzwedel wird auch über die Osterfeiertage geimpft. Dazu öffnen die Impfzentren in Gardelegen, Salzwedel und Kakerbeck.

Altmarkkreis l Im Impfzentrum Gardelegen sowie in Salzwedel und neu auch in Kakerbeck können sich auch am Karfreitag, Ostersamstag und Ostermontag Impfberechtigte gegen das Coronavirus impfen lassen. Ermöglicht wird dies durch eine zusätzliche Lieferung des Impfstoffs des Herstellers AstraZeneca. 1800 Dosen stehen zusätzlich zur Verfügung, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Pressestelle des Kreises am Montag (29. März).

Damit diese Impfdosen schnellstmöglich an Impfberechtigte verimpft werden können, wurde beschlossen über die Osterfeiertage das Impfzentrum Gardelegen sowie die Außenstelle Salzwedel für Termine zu öffnen. „Um das Impfangebot noch leichter für alle Impfberechtigte zugänglich zu machen, freue ich mich, dass nun die Bemühungen fruchten und eine Außenstelle des Impfzentrums in Kakerbeck eingerichtet werde konnte“, erklärte Landrat Michael Ziche am Sonntag. Die Außenstelle des Impfzentrums Gardelegen befindet sich in der Dorfstraße 142 in Kakerbeck. Wie Kreissprecherin Birgit Eurich am Montag (29. März) auf Nachfrage der Volksstimme mitteilte, sind alle Termine in Salzwedel bereits vergeben. In Gardelegen sind noch einzelne Termin frei, in Kakerbeck noch etwas mehr, berichtete Eurich.

Das Impfangebot richtet sich insbesondere an alle Lehrer, Erzieher und technischen Kräfte von Schulen im Landkreis. Allerdings werde dies bisher "sehr verhalten angenommen", teilt der Kreis mit. „Hier daher noch einmal mein Appell an alle Pädagogen und Mitarbeiter, dieses gesonderte Terminangebot bitte auch wahrzunehmen, denn die Schulen und Horte sind immer wieder am Infektionsgeschehen im Landkreis beteiligt. Nur mit einer hohen Impfquote können wir uns gemeinsam schützen und ein Stück Normalität zurückgewinnen“, betont Landrat Michael Ziche. Und der Landrat ergänzt: „Für alle drei Standorte - Impfzentrum Salzwedel, Impfzentrum Gardelegen und Außenstelle Kakerbeck - stehen von Karfreitag bis Ostermontag 1800 Impftermine zur Verfügung. Zum Personenkreis der Impfberechtigten gehören ebenfalls auch die über 70-Jährigen.“

Aktuelle Corona-Zahlen

Auch im Altmarkkreis Salzwedel steigt der Inzidenzwert seit einigen Tagen wieder an. Am Sonntag (28. März) lag er - nach 24 weiteren bestätigten Infektionen am Wochenende - nach Kreisangaben bei 76,95. Unter den Neuinfizierten befindet sich ein Schüler der Salzwedeler Comeniusschule. Deshalb wurde für 16 Schüler und zwei Lehrer häusliche Quarantäne angeordnet.

Am Montag (29. März) meldete das Gesundheitsamt des Altmarkkreises Salzwedel (Stand: 12 Uhr) fünf Corona-Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt damit auf 82,96. Aktuell sind 79 Personen in der Region aktiv infiziert.