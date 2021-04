Corona-Pandemie: Testcenter in Salzwedel auf Supermarkt-Parkplatz eröffnet

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Salzwedel gibt es ein neues Angebot. Ein Testzentrum ist bis September montags bis sonnabends von jeweils 9 bis 19 Uhr nutzbar.

Salzwedel

Ein Testzentrum wurde in Salzwedel aufgebaut. Es handelt sich dabei um einen Container. Dieser steht auf dem Kaufland-Parkplatz, Karl-Marx-Straße 13. Dort können kostenfreie Corona-Schnelltests in Anspruch genommen werden. Möglich ist dies montags bis sonnabends von jeweils 9 bis 19 Uhr.

Ein Düsseldorfer Unternehmen wurde vom Altmarkkreis Salzwedel damit beauftragt. „Das Angebot ist Teil einer groß angelegten bundesweiten Kooperation, auf geeigneten Parkplätzen von Handelsmarken kostenfreie Corona-Schnelltests anzubieten“, informiert die Pressestelle. Die Kosten werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt getragen. Die Firma EcoCare hat mit den sogenannten Bürgertests bereits Erfahrung. Solche Center – wie nun auch in Salzwedel - werden von dem Unternehmen bereits deutschlandweit betrieben. Genauso wie insgesamt 30 mobile Impfteams.

Bedarf auch in anderen Städten vorhanden

Solch ein Test-Zentrum wird auch in anderen altmärkischen Städten gewünscht. So hat Arendsee Bedarf angemeldet, Verwaltung sowie heimische Unternehmen sprechen sich dafür aus. Als möglicher Standort könnte der NP-Parkplatz in die engere Wahl rücken. Noch ist aber nichts entschieden.

Von Diesdorf aus ist zudem ein mobilies Team der DLRG-Ortsgruppe unterwegs. In verschiedenen Orten gibt es somit zusätzliche Testangebote.

Das Test-Center in Salzwedel soll voraussichtlich bis Ende September geöffnet bleiben. Darüber hinaus gibt es weiterhin die Möglichkeit, Apotheken zu nutzen. Sechs Einrichtung beteiligen sich derzeit. Sie haben ihre Standorte in Gardelegen, Kalbe, Mieste und Salzwedel. Die genauen Adressen können auf der Internetseite https://www.ak-sa.de/aktuelles-presse/covid-19/test-apotheken.html abgerufen werden. Eine vorherige telefonische Terminabsprache mit den Apotheken wird empfohlen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Der Altmarkkreis Salzwedel verweist zudem auf die weiteren Schritte, wenn ein positives Ergebnis vorliegt. Die testende Stelle ist verpflichtet, dies umgehend dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Im Landkreis muss dafür die Hotline des Bürgertelefons, Nummer 03901/84?07?40, genutzt werden. Ein positiver Schnelltest erfordert eine sofortige Quarantäne. Doch dies alleine genügt nicht. Es muss auch zwingend einen Bestätigungstest mittels PCR geben. „Die Quarantäne ist solange einzuhalten, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Dies kann einige Tage dauern“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung des Altmarkkreises Salzwedel abschließend.