Corona-Zahlen im Altmarkkreis Salzwedel so hoch wie nie

Die Corona-Zahlen gehen im Altmarkkreis weiter durch die Decke. So meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag 81 neue Infektionen, die Inzidenz beträgt 520, der höchste jemals ermittelte Wert.

Salzwedel - Die Westaltmark nimmt mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 500 weiterhin mit großem Abstand den Negativ-Spitzenplatz in Sachsen-Anhalt ein. Zudem gab es am Donnerstag (11. November) so viele neue Fälle (111) wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Sie wurden in allen Gemeinden im Altmarkkreis registriert, teilt das Presseteam des Altmarkkreises mit.