Einkaufen in der Baumkuchenstadt anstatt arbeiten in Berlin: Der 23-jährige Marius Habenicht bietet mit weiteren Helfern den Salzwedelern, die während der Pandemie einem hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind, seine Hilfe bei Einkäufen und weiteren Erledigungen des Alltags an. Foto: Alexander Rekow