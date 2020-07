Der Rathausturm in Salzwedel darf wieder bestiegen werden. Archivfoto: Fotostudio Wiedemann

Dorfgemeinschaftshäuser in der Einheitsgemeinde Salzwedel können wieder genutzt werden. Zudem ist der Rathausturm der Stadt wieder geöffnet.

Salzwedel l Mit dem Einzug der 1. Eindämmungsverordnung im Zuge der Corona-Pandemie schlossen so ziemliche alle öffentlichen Einrichtungen ihre Pforten. Auch die Dorfgemeinschaftshäuser (DGH). Das ändert sich nun. „Ab sofort können die DGH wieder für Veranstaltungen gebucht werden“, heißt es aus dem städtischen Rathaus. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.

Bei privaten Feiern bis zu 50 Personen dürfen alle Gäste aus maximal zwei Haushalten stammen oder nahe Verwandte sein. Zudem die Ehe- oder Lebenspartner. Und wenn gefeiert werden soll, bedarf es vom Nutzer ein Konzept zum Einhalten der Hygieneregeln, welches auf Verlangen der Gesundheitsbehörde vorgelegt werden muss. Dazu gehören eine Anwesenheitsliste und der Mindestabstand von 1,5 Metern.

Externer Fachkundiger für Konzept

Sollten mehr als 50 Personen zusammenkommen, muss das Konzept extern von Fachkundigen erstellt werden. Mehr als 250 Personen dürfen in geschlossenen Räumen bis einschließlich 29. August aber weiterhin nicht zusammen kommen.

Bei Veranstaltungen fremder Personen, wie zum Beispiel bei Versammlungen mit sitzenden Gästen, gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. „Daraus ergibt sich eine Zugangsbeschränkung aufgrund der flächenmäßigen Größe des Gemeinderaums“, erklärt Stadtsprecher Andreas Köhler. Zudem ist eine Anwesenheitsliste mit Vor- und Nachnamen sowie vollständige Anschrift und Telefonnummer erforderlich. Auch hier ist wieder ein Hygienekonzept zu erstellen und entsprechend bereitzuhalten. Bei Veranstaltungen wie beispielsweise Ausstellungen fremder Personen, bei der durch örtliche Vorkehrungen vom Nutzer sich Anzahl der Gäste nicht kontrolliert werden kann, muss sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Gast auf einer Fläche von zehn Quadratmetern aufhält. Beispielsweise durch Einlasskontrollen. Auch in diesem Fall muss der Nutzer ein entsprechendes Konzept erstellen lassen.

Begrenzte Zahl von Besuchern

Neben den DGH ist auch das Wahrzeichen der Hansestadt im Stadtzentrum wieder zugänglich. Denn der Rathausturm in Salzwedel öffnet seine Pforten. Dies aber nur zu den Öffnungszeiten der Stadt-Information am Fuße des imposanten Gebäudes. „Dabei ist zu beachten, dass sich aufgrund der Hygienevorschriften nur eine begrenzte Anzahl Menschen auf dem Turm befinden darf“, so der Stadtsprecher.

Wer die Erklimmung des Rathausturms vorhat, kann nicht einfach drauf los. Denn abgesehen davon, dass nur die besagte begrenzte Anzahl an Besuchern den Turm besteigen darf, ist obendrein noch eine Anmeldung in der Tourist-Information notwendig.

„Die Stadtverwaltung bemüht sich darum, die Einschränkungen, wo es vertretbar ist, zu lockern“, so Köhler.