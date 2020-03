Die Ordnungsämter im Altmarkkreis Salzwedel kontrollieren die Einhaltung der Verordnung auch am Wochenende. Symbolfoto: dpa

Im Altmarkkreis Salzwedel überprüfen Ordnungsämter die Einhaltung der Verordnung. Nicht jeder zeigt Einsicht.

Salzwedel l Die Ordnungsämter im Altmarkkreis sind angehalten, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie zu kontrollieren. Diese Kontrollen werden durch den Landkreis in Abstimmung mit den Einheits- und Verbandsgemeinden in der westlichen Altmrk auch an Wochenenden fortgesetzt, teilt das Presse-Team des Kreises mit.

„Nach ersten Einschätzungen sind 90 Prozent der Kontrollen in den Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften positiv verlaufen“, heißt es. Trotzdem: Bei zehn Prozent seien Beanstandungen erforderlich. „Leider gibt es uneinsichtige Personen, die die Einhaltung der Verordnung nicht befolgen, sodass Nachkontrollen notwendig sind“, erklärt die Kreisverwaltung.