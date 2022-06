Crazy World: Die verrückteste Kneipe der Altmark

Salzwedel - „Mensch, was ist das denn“, grummelt Uwe Schwieger in seinen grauen Bart. Der Mann mit dem gleichfarbigen langgelockten Haupthaar kämpft mit der Funktion einer Kaffeepadmaschine. Am Zapfhahn wäre der Fall schnell erledigt gewesen. Seit 25 Jahren holt er Bier aus den Leitungen. Erst am vergangenen Wochenende wieder. Jedoch an diesem Tag nicht. Es ist noch Vormittag, früh in der Woche. Dafür hat er Zeit, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und dabei wird schnell klar: Diese Kneipe in Salzwedel ist alles andere als normal.