Festival in der Altmark

Das Forest-Jump-Festival steigt am 25. und 26. August im „Zauberwald“ bei Pretzier. Tickets sind noch zu bekommen.

Pretzier (vs) - Der Wald ruft. Am Freitag, 25., und Sonnabend, 26. August, steigt bei Pretzier wieder das Forest-Jump-Festival. Bands wie Akne Kid Joe, 24/7 Diva Heaven, Lyschko, Mola und Pabst sorgen für die nötige Ladung Rockmusik im Zauberwald des Festivals, informiert Michel vom Organisatorenteam.

Pabst bieten deutschen Indierocks und waren im Vorjahr sogar Support auf der Tour von Billy Talent. Hip Hop haben Queenwho und Apsilon im Gepäck. „Apsilon arbeitet sich thematisch an Heimat, Rassismus und eigenem Antrieb ab und macht immer wieder auf Probleme in Deutschland aufmerksam“, beschreibt Michel die Band. In jedem Song ein neues Genre gibt es von Dilla, die mit ihrem Motto „Vollgas linke Spur“ perfekt zum Forest Jump passt, findet er. Über Mayberg werde gesagt, er sei der Newcomer des Jahres 2023. Seine Musik sei die perfekte Schnittmenge zwischen Liedermacherei, modernem Singer-Songwriter-Stuff und elektronischen Synths und Beats. Besuch aus Magdeburg gibt es von den Local-Heroes-Stars Federhall.

Ab Mitternacht bekommt das Partyvolk die volle Ladung Techno und kann sich auf elektronische und tanzbare Musik freuen.

An beiden Tagen stehen Musik, Camping, Freunde treffen und Spaß haben auf dem Programm. Doch das soll nicht alles sein, betonen die Organisatoren: „Es geht auch darum, immer wieder durchsickerndes braunes Gedankengut, Gewalt und Hass aktiv aus der schönen Altmark zu vertreiben“, schreibt Michel. Mit dem Motto „Kein Raum für Homophobie, Rassismus, Sexismus, Faschismus und Hass“ wollen die Akteure wieder ein Zeichen setzen. „Und versuchen, es all jenen vorzuleben, wie viel schöner ein liebe-, rücksichts- und verständnisvoller Umgang miteinander ist“, ergänzt er.

Außer der vielen Shows auf der Bühne gibt es selbstgebaute Kunstwerke und Spielzeuge zum Bestaunen und und Ausprobieren. Das Festival soll wieder ein kleiner „Mikrokosmos“ sein. Als Proviant gibt es frische Forest Fries und kühle Getränke. Einige Kombi- und Tagestickets sind noch verfügbar und auf der Website unter forestjump-festival.de/tickets zu bekommen.