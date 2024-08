Felix Siebert hat den Wirtschaftspreis Altmark 2023 in der Kategorie Verarbeitendes Gewerbe gewonnen.

Salzwedel/VS. - Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) hat die Bewerbungsfrist für den Wirtschaftspreis Altmark 2024 verlängert. Bis Sonntag, 8. September, können altmärkische Unternehmen ihre Unterlagen noch einreichen.

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zeigen

„Der Wirtschaftspreis Altmark bietet eine wertvolle Plattform, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Altmark vorzustellen und ihre Sichtbarkeit über die Region hinaus zu erhöhen“, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes. Die Teilnahme an dem Wettbewerb könne nicht nur das Ansehen der Firmen steigern, sondern Netzwerkmöglichkeiten und Partnerschaften aufzeigen.

Die Bewerbung ist denkbar einfach: Auf der Website www.altmark.de/wirtschaftspreis/ können die Unterlagen direkt am PC ausgefüllt werden. Alternativ können die Bewerbungen schriftlich beim Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband, Marktstraße 13, 39590 Tangermünde, oder per E-Mail an management@altmark.de eingereicht werden.

Preisverleihung am 22. November in Winterfeld

Die Preisverleihung ist am 22. November in der Eventhalle „Rustica“ des Winterfelder Hofs. Die Auszeichnung ist mit einem Gewinnerpaket im Wert von 3.000 Euro dotiert, bestehend aus einem Preisgeld von 2.500 Euro und einem Kommunikationspaket des ART im Wert von 500 Euro.

Gemeinsamer Wettbewerb der altmärkischen Landkreise und Sparkassen

Der Wirtschaftspreis Altmark ist ein gemeinsamer Wettbewerb der beiden altmärkischen Landkreise und Sparkassen. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg unterstützt als Sponsor die Sonderkategorie „Tourismus & Gastronomie“. Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband ist für die Vermarktung und Organisation verantwortlich.