Einbruch in eine Wohnung. Symbolfoto: Gina Sanders

In Salzwedel sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Unbekannte bei einer Firma in der Gartenstraße eingebrochen.

Salzwedel (ao) l Wieder ist es in Salzwedel zu einem Einbruch gekommen. Dieses mal hat es ein Firmengebäude in der Gartenstraße getroffen. Das Ganze passierte in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie es aus dem Salzwedeler Polizeirevier heißt, hatten sich bisher unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen von Fenster und Türen Zutritt in das Gebäude verschafft. Darin sind mehrere Firmen ansässig, heißt es. „Außerdem wurde auch ein Wohnmobil auf dem Gelände angegriffen“, erklärt Ingo Rolle von der Polizei. Zahntechnisches Gerät und Bargeld gestohlen Im Firmengebäude hatten die Täter diverse Räumlichkeiten durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen sind dabei Räder, Bargeld als auch ein zahntechnisches Gerät gestohlen worden. Summa summarum sei nach Schätzungen der Beamten ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro entstanden. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise. Wer etwas zur Tat oder den Tätern sagen kann, wird gebeten, sich im Salzwedeler Polizeirevier zu melden: 03901/8480.

