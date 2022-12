Diese Frisuren liegen im Trend

Salzwedel - Jedes Jahr im Herbst entwickelt der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks die neuesten Frisurentrends bei Damen und Herren. Diese werden von Obermeisterin Evelin Kausche in ihrem Friseursalon in Salzwedel verinnerlicht. Kausche ist bereits seit 57 Jahren in der Branche tätig und bringt einiges an Erfahrung mit. Somit weiß sie auch, welche Frisuren bei Damen und Herren aktuell und im kommenden Jahr im Trend liegen.