Solange größere Versammlungen nicht erlaubt sind, leiden Gastronomen und Veranstalter. Aber auch Discjockeys geht es nicht gut.

Salzwedel l Musiker haben generell ein schweres Jahr hinter sich, in dem Auftritte auf Konzerten, in Clubs und auf Partys ausblieben – damit auch die Bezahlung. Wie stark sie das getroffen hat, war unterschiedlich. Denn während Bands noch Geld durch Merchandise- oder Musikverkäufe einnehmen können, haben DJs diese Möglichkeit weniger oder gar nicht.



Das wäre einer der möglichen Gründe, dass Matthias Lüttge den Eindruck hat, DJs wurden bei der Krise vergessen. Der Zethlinger, der unter dem Künstlernamen DJ Mussel auftritt, beteiligte sich schon im vergangenen Jahr an Aktionen wie „Wirwerdenlaut“. Dabei sollte auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht werden, die Musiker in der Corona-Krise durchmachen.



Immerhin, die meisten DJs im Altmarkkreis Salzwedel legen nebenberuflich auf, wie mehrere Gesprächspartner angaben. Sie sind also nicht allein auf die Gagen angewiesen. Lüttge etwa hatte zwar schon erwägt, hauptberuflich als DJ zu arbeiten. Dass er sich dagegen entschied, bereut er im Nachhinein aber nicht: „Man weiß nie, was kommt. Das sieht man an diesem Beispiel.“



Leute wollen feiern

Doch selbst ohne finanzielle Abhängigkeit. „Es fehlt einem mental“, sagt der Salzwedeler Peter Döbbelin, eine Hälfte des DJ-Teams JPD. „Die Leute wollen feiern“, ist Lüttges Eindruck der Partygäste.



Wann die Leute wieder feiern können, wissen sie aber noch nicht. Dementsprechend buchen sie vorsichtiger, jedenfalls was neue Anfragen angeht. Was etwa bei Döbbelin noch ansteht, sei schon im vergangenen Jahr gebucht worden. Buchungen seien aber schon für 2023 gemacht worden. „Der Kalender ist eigentlich gut gefüllt, immer noch“, gibt Matthias Lüttge an. Es sei nur nicht sicher, ob die Termine auch stattfinden können. Buchungen werden trotzdem noch angenommen, ohne Risiko bei einer Stornierung. „Eine automatische Absage erfolgt ja über die Bundesregierung“, erzählt Lüttge seinen Kunden.



Seit August nicht mehr aufgetreten

Der Zethlinger ist seit August 2020 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Laut Döbbelin war dessen vorerst letzter Auftritt im Oktober. Eine Alternative für Vor-Ort-Auftritte wäre, einfach von zu Hause ins Internet zu streamen, so wie es bereits Schulen, Theater und einige DJs bundesweit tun.



Der Joker im Stendal zum Beispiel hatte eine Übertragung Ende Februar und plant die nächste am 13. März, während der Salzwedeler Ronny Sobek alias DJ Ronny von gemeinsamen Streams mit Elias Wiegandt Events berichtet. Bei einem späteren Auftritt soll eine Neuanschaffung zum Einsatz kommen, die er wegen Corona bisher nur einmal benutzen konnte: eine Kinderdisco, für die es ebenfalls einen Stream geben soll.



Livestream nicht persönlich

Aber kommt ein Stream an echte Partys heran? Schließlich fehlt dann einiges. Feedback des Publikums wird nicht gehört, höchstens gelesen. Tanzen können höchstens kleine Gruppen, während der DJ gefühlt eine Wand bespielt. „Livestream ist nicht persönlich“, lehnt Matthias Lüttge die Option daher ab, verfolgt aber selbst, wie das bei seinen Kollegen läuft, erzählt er: „Die merken an den Zahlen, dass die Zuschauer nicht so zufrieden sind wie bei einer Hochzeit.“



Auch der Salzwedeler Rainer Schulze hält nichts von der Idee, über einen Livestream zu spielen: „Was habe ich denn davon?“ Außerdem dürften für ihn als DJ Rainer gerade dringendere Sachen anliegen, denn er gehört zu den Discjockeys in der Region, die das hauptberuflich tun.



Geld mit Nebenjobs

Daher muss Schulze sich Geld durch Nebenjobs verdienen, die nicht leicht zu finden sind: „Ich muss immer gucken, wo ich noch was machen kann“, sagt er. Die Angebote nähmen seit Januar ab, das angelegte Geldpolster sei aufgebraucht, die Fixkosten des DJ-Gewerbes laufen weiter, während er noch auf die zweite staatliche finanzielle Unterstützung wartet. „Wenn das diesen oder nächsten Monat nicht losgeht, kann ich aufhören“, lautet seine Einschätzung. Und das, obwohl sein Terminkalender voll genug wäre, um davon zu leben. Aber diese Termine dürfen eben noch nicht stattfinden.



Beim Vorgehen der Politik zeigt sich Rainer Schulze unzufrieden, aber „man hat ja keine Chance, dagegen anzukämpfen“, beschreibt er die gefühlte Machtlosigkeit. Ähnlich sehen es seine Kollegen. Sie trage etwa zur Verunsicherung des Publikums bei, wirft ihr Ronny Sobek vor, während Matthias Lüttge einen klaren Nachteil sieht: „Wir waren die ersten, die aufhören mussten, aber sind die letzten, die wieder feiern.“



DJ-Familie wächst zusammen

Etwas Positives konnte er dem vergangenen Jahr aber dennoch abgewinnen. Denn die lokalen DJs haben sich über Plattformen wie WhatsApp miteinander in Verbindung gesetzt, tauschten sich aus und gaben sich Tipps. Kollegen wie Döbbelin – der als Salzwedeler nur etwa 20 Kilometer von ihm entfernt wohnt – habe Lüttge dadurch erst kennengelernt.



„Insgesamt wächst die DJ-Familie mehr zusammen“, zieht er eine Bilanz.