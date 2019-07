In der Salzwedeler Innenstadt kam es zu einer großen Schlägerei. Dabei wurden mindestens drei junge Männer verletzt.

Salzwedel (vs) l Zu einer Massenschlägerei kam es offensichtlich in der Nacht zum Sonntag (7. Juli) in Salzwedels Innenstadt. Wie die Polizei mitteilte, fand der Vorfall in den frühen Stunden des Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr an der Ecke Neuperverstraße/Wallstraße statt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen. Hierbei wurden drei Personen aus dem Altmarkkreis Salzwedel im Alter von 19, 24 und 26 Jahren verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Salzwedel gebracht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den konkreten Tatumständen und weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung dauern an. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen: Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich umgehend im Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel, persönlich oder unter der Telefonnummer: 03901/84 80 zu melden.