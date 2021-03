Die Polizei hat in Ritze bei Salzwedel einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer gestoppt. Der Mann hatte Cannabis konsumiert.

Ritze (vs) l Ein Frontscheinwerfer eines Ford Focus war defekt. Das fiel Polizeibeamten während einer Streifenfahrt an einem entgegenkommenden Fahrzeug auf, als sie am Donnerstag kurz vor 21 Uhr zwischen Jeebel und Riebau unterwegs waren. Deshalb entschlossen sie sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und fuhren diesem hinterher. In der Chüdenallee in Ritze stoppten sie den Pkw.



Während der Kontrolle wirkte der Fahrer (19) nervös. Zudem fiel den Polizeibeamten auf, dass dessen Bindehäute gerötet waren. Der junge Mann stimmte einem freiwilligen Drogentest zu. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Altmark-Klinikum Salzwedel. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 19-Jährige durfte 24 Stunden lang kein Fahrzeug lenken.