Die Polizei fahndet in Arendsee nach Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in einen Blumen- und einen Fleischerladen ein.

Arendsee (hrl) l Einbruch in ein Geschäftsgebäude an der Arendseer Bahnhofstraße in der Nacht zum Sonntag: Bisher noch unbekannte Täter sind in den ehemaligen Aldimarkt, in dem sich auch eine Blumenfiliale, eine Postfiliale sowie ein Fleischereifachgeschäft befinden, eingebrochen.

Die Täter hatten die Kassen im Blumenladen und in der Fleischereifiliale geöffnet. Die Höhe des entwendeten Bargeldes beträgt 120 Euro. Beim Übersteigen der Fleischereitheke wurde diese beschädigt. Bereits am 24. Februar dieses Jahres sei das Objekt auf ähnliche Art und Weise angegriffen worden, so die Polizei. Durch die Kriminalpolizei wurden am Tatort Spuren gesichert. Der durch den Einbruch verursachte Gesamtschaden am Gebäude beträgt 1600 Euro.