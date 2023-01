Essen aus der Altmark schmeckt Messe-Besuchern

Grüne Woche – Grüne Altmark, schon das allein ist ja wie ein Zeichen. Am Sonnabend wurde es noch ein bisschen grüner: Da stand die Altmark im Fokus .

Berlin - „Da kommt keiner dran vorbei“, scherzte Moderator Michael Kümritz am Sonnabend auf der Bühne der Landeshalle mit Blick auf den Altmark-Stand. Recht hatte er. Auf der Karte liegt die Altmark zwar ganz oben im Norden Sachsen-Anhalts. Auf der Grünen Woche liegt die Region allerdings absolut zentral: Und zwar noch bis zum kommenden Sonntag, 29. Januar. Mittendrin in der schmucken Landeshalle 23b finden die Besucher das große grüne A der Region. Und was hat sie Leckeres zu bieten?