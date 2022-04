Schwere Vorwürfe: So soll ein Essensversorger aus Salzwedel Schulen und Kitas betrogen haben 

Kitas wie Schulen in Salzwedel sollen seit rund zwei Wochen kein Essen mehr von einem Lieferanten bekommen haben. Eltern erheben teils schwere Vowürfe, wie es aus Grundschulen heißt. Die Stadt soll bereits Konsequenzen gezogen haben.

Geschlossen: Aus Hygienegründen geht bei dem Essenslieferanten in Salzwedel derzeit nichts mehr. Der Landkreis hat dem maroden Gebäude, in dem der Versorger sitzt, einen Riegel vorgeschoben.

Salzwedel - Der Essenslieferant und ein China-Restaurant an der Hoyersburger Straße in Salzwedel sind derzeit nicht geöffnet. Vom Altmarkkreis Salzwedel heißt es auf Anfrage, „dass die genannten Einrichtungen aus hygienischen Gründen geschlossen wurden“. Auslöser dafür würden größtenteils in der alten Bausubstanz des Gebäudes liegen. „Die Wiedereröffnung ist abhängig von einem möglichen Sanierungskonzept.“ Soweit zum Stand. Nun erheben Betroffene schwere Vorwürfe.