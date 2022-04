Duo Rock Tales in Salzwedel Ex-Plattenmanager plaudert in Salzwedels Club Hanseat über berühmte Musiker

Wie entstand das Musikvideo „Antoher Brick In The Wall“ von Pink Floyd und was haben die Animals mit Jimi Hendrix zu tun? Ex-Plattenmanager Jürgen Rau plauderte in Salzwedel auf unterhaltsame Weise aus dem Nähkästchen. Nur eines trübte die Stimmung.