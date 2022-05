Kultur Experimentelles Konzert in Salzwedel: Wenn Steine zu klingen beginnen

Es war der Moment, einfach einmal die Augen zu schließen, die Ohren zu öffnen und sich treiben zu lassen in einem gefühlt unendlichen Raum. Es war das Klanguniversum der Steine, das die Besucher am Sonnabend in der Mönchskirche betraten. Begleitet auf diesem Flug durch Raum und Zeit wurden sie dabei von Künstler Carl Vetter und den Steinmusikanten Mirja Brandenburg und Thomas Fenn.