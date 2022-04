An fast jeder Kita und Schule ein Fall Fachleute schärfen in Salzwedel den Blick für Kinder in Not

Was sind Anzeichen von Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung? Und wie sollten Mitarbeiter von Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen darauf reagieren? Darüber tagte am Donnerstag in Salzwedel eine Fachkonferenz.