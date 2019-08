Ein tödlicher Unfall ereignete sich in Eversdorf bei Salzwedel. Der Fahrer eines verunglückten Kleinwagens starb noch an der Unfallstelle.

Salzwedel l Ein weißer Nissan Juke kam am Sonnabend (17. August) gegen 13.35 Uhr in einer Rechtskurve am Eversdorfer Ortseingang aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto mit SAW-Kennzeichen war vom Warthe-Kreisel kommend in Richtung Dähre unterwegs. Am Straßenrand prallte das Fahrzeug nahezu ungebremst in eine Baumgruppe. Für den Fahrer (81) des Wagens kam jede Hilfe zu spät, die Beifahrerin (79) verletzte sich schwer. Die Frau musste von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Salzwedel und Wieblitz-Eversdorf aus dem Unfallwrack befreit werden.

Im Einsatz waren neben den Aktiven der beiden Feuerwehren auch zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber, der allerdings keinen Patienten aufnahm. Die schwerverletzte Frau wurde ins Altmark-Klinikum Salzwedel gebracht. Für die Zeit des Rettungseinsatzes und die Bergung des Fahrzeugs war die Landesstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer mussten die Unfallstelle weiträumig umfahren.