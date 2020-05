Er gab alles um der Polizei zu entkommen, doch die rasente Flucht endete für einen 17-Jährigen in Salzwedel im Fiasko.

Salzwedel l Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein verbotenes Fahrzeugrennen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – all das hat sich ein 17-Jähriger Sonnabendmittag zuschulden kommen lassen. Und sich auch noch bei einem Zusammenstoß mit einem Lieferwagen den Arm gebrochen.

Fahrertür gestreift

Dabei fing alles ganz harmlos an. Er war mit seinem Simson-Moped auf der Schillerstraße unterwegs, als ihn eine Polizeistreife stoppen wollte. Als der junge Mann das bemerkte, ergriff er die Flucht, raste los und lieferte sich ein Rennen mit der Polizei. In der Altperverstraße streifte er die Fahrertür des Polizeiautos und setzte seine Fahrt entgegengesetzt der Einbahnstraße in fort.

Die Kreuzung Burgstraße/Altperverstraße versuchte er, ohne zu bremsen zu überqueren. Dabei kam es bei 50 bis 60 Stundenkilometern zur Kollision mit einem von links kommenden Transporter. Der 54-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Moped typenverändert getunt war und der Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnisklasse mehr besaß. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.