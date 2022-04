Fahrrad-Klima-Test des ADFC: Salzwedel bekommt die Schulnote 4

Salzwedel - 415: So viele Orte in der Größe von 20.000 bis 50.000 Einwohnern haben in ganz Deutschland beim Fahrrad-Klima-Test des ADFC teilgenommen. Darunter ist erstmals auch die Hansestadt Salzwedel. Nun liegt die Auswertung vor und bescheinigt der Jeetzestadt noch reichlich Nachholbedarf in Sachen Radwegesystem.