Fahrradclub ruft auf, sich bei einer Umfrage zu beteiligen. Das Stadtradeln zumndest kam gut an.

282 Teilnehmer erreichten in Salzwedel beim Stadtradeln insgesamt 38.190 Kilometer.

Salzwedel. - Bis zum 30. November läuft die Umfrage zum großen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Radfahrer aus Salzwedel seien eingeladen, bei der Online-Umfrage beispielsweise das Sicherheitsgefühl, die Breite der Radwege und die Erreichbarkeit der Ziele mit dem Rad zu bewerten, informiert Thorsten Weniger, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Salzwedel.

Schwerpunktthema ist in diesem Jahr das Miteinander im Verkehr. Dazu gibt es Zusatzfragen, etwa wie Radler das Verhalten von anderen Verkehrsteilnehmern bewerten, ob es rücksichtsvoll zugehe und ausreichend Überholabstand eingehalten werde. Die Ergebnisse würden helfen, das Angebot für Radfahrer weiter zu verbessern, schätzt Weniger ein.

Der Vorteil des Tests sei, dass die Nutzer der Fahrrad-Infrastruktur direkt befragt würden und ihre Bewertung abgeben könnten. Das Beantworten der 27 Fragen dauere nur rund zehn Minuten. Wer mag, könne sich im Anschluss für einen Newsletter anmelden, um über die Ergebnisse informiert zu werden, informiert Weniger.

Die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen würden im Frühjahr nächstes Jahr im Bundesverkehrsministerium in Berlin ausgezeichnet.

Dass die Salzwedeler beim Radfahren gut drauf sind, zeigt sich daran, dass sie sich zahlreich an der Aktion Stadtradeln beteiligt haben. Dabei gingen 21 Teams mit 282 aktiven Teilnehmern an den Start. Sie haben vom 7. bis zum 27. September insgesamt 38.190 Kilometer zurückgelegt, was einer Vermeidung von sechs Tonnen Kohlendioxid entspricht.

Jüngste haben Nase vorn

Dabei gab es 3624 Einzelfahrten, wie der Plattform Stadtradeln zu entnehmen ist. Bei der Einzelauswertung hatten die Jüngsten die Nase vorn, nämlich das Team von der Praetorius-Grundschule. Es erradelte mit 7828 die meisten Kilometer. Pro Kopf gesehen geht der Sieg an das Team Jesse, das zu zweit 1326 Kilometer schaffte, also jeder 663 Kilometer.