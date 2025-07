Ein kurdisches Paar mit einem Säugling muss plötzlich umziehen. Ein Unterstützer will das verhindern und wird beschimpft. DerAltmarkkreis verteidigt das Vorgehen.

Familie mit Baby in Schimmelwohnung eingewiesen?

Vorfall in Salzwedel

An den Wänden soll sich Schimmel gebildet haben.

Salzwedel. - Der Salzwedeler Reinhard Drygas kämpft mit den Tränen, als er berichtet, was einer kurdischen Familie widerfahren ist, mit der er sich angefreundet hat. „Sie mussten Hals über Kopf aus der Unterkunft an der Fabrikstraße in eine 35-Quadratmeter-Wohnung umziehen“, erzählt der 60-Jährige.