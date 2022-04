Feuerprobe für Salzwedeler Schülerfirma

Salzwedel - Einen Großauftrag gab es am Sonnabend für die Schülerfirma der Salzwedeler Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule. Rund 40 Karateka aus ganz Deutschland absolvierten auf Einladung des Salzwedeler Altmark-Dojo in der Sporthalle der Bildungseinrichtung einen Ganztagslehrgang und vertrauten bei der Versorgung auf die Kompetenz der jungen Leute. Trotz langer Erfahrung in Sachen Catering hätten die Mädchen und Jungen an diesem Tag durchaus allen Grund zur Nervosität gehabt. Schließlich war es ihr erster Einsatz ohne die langjährige Leiterin der Firma Birgit Michelfeit. Zudem zählte am Wochenende mit Lehrgangsleiter Marcus Gutzmer ein prominenter Sportler zu ihren Kunden. Die Liste der Erfolge des Kampfsportlers ist ebenso lang wie eindrucksvoll: Deutscher Meister, Deutscher Vizemeister, mehrfacher Drittplatzierter bei Deutschen Meisterschaften, Deutscher Verbandsmeister in verschiedenen Verbänden, Shotokancupsieger, German Katacupsieger, Europacupsieger, Worldcupsieger.