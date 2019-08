Eine vermutlich giftige ausgelaufene Flüssigkeit hat die Feuerwehr in Hagen beschäftigt.

Zu einem Gefahrguteinsatz ist die Salzwedeler Feuerwehr am Sonnabendnachmittag ausgerückt. In Hagen wurde in einer Scheune eine undefinierbare ausgelaufene und vermutlich giftige Flüssigkeit festgestellt. Neben den 15 Salzwedeler Einsatzkräften war auch die Altensalzwedeler Wehr mit sechs Aktiven vor Ort, und der ABC-Erkundungswagen aus Kalbe wurde ebenfalls angefordert.

Unter Atemschutz untersuchten die Wehrleute zunächst den Innenraum des Gebäudes. Dann nahmen sie die Flüssigkeit auf und füllten sie in Kanister der Feuerwehr um. Zudem wurden Proben entnommen, mit denen analysiert werden soll, um was es sich bei der Chemikalie handelt. Das konnte vor Ort nicht herausgefunden werden. Mitarbeiter des Kreis-Umweltamtes wollen sich heute damit befassen. Der Einsatz stand unter Leitung von Beetzendorf-Diesdorfs Verbandsgemeinde-Wehrleiter Ronny Runge. Die Scheune wurde verschlossen und der Eigentümer informiert.