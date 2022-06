Frauen, Männer, Fahranfänger: Wo sind die Unterschiede hinterm Lenkrad?

Salzwedel - Der Drang zum Führerschein ist in Deutschland ungebrochen. Kontinuierlich steigt die Anzahl der Fahrerlaubnisinhaber. Mittlerweile sind nach Angaben des Kraftfahrtbundesamt (KBA) 44,86 Millionen Menschen im Besitz einer Fahrberechtigung. Zum Vergleich: 2013 waren es noch 32,25 Millionen. Doch auf wen sind die Autos zugelassen? Mann oder Frau? Wer wird häufiger geblitzt? In einem Punkt halten die Menschen in Sachsen-Anhalt einen Negativrekord.