In Salzwedel ist es am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz vor einem Bordell gekommen. Offenbar liegt ein Fall einer Freiheitsberaubung an einer Frau vor. Sie konnte in Delmenhorst wieder aufgefunden werden.

Salzwedel - Bei dem Polizeieinsatz in Salzwedel an einem Bordell handelt es sich um eine mögliche Freiheitsberaubung. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen beobachtet, wie mehrere Männer in Salzwedel vor dem Bordell in der Straße am Südbockhorn eine Frau in ein Auto gezogen haben.