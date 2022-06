Freizeitcenter Salzwedel: Nur mit Coronatest zum Tanz in die fünfte Jahreszeit

Salzwedel - Die Salzwedeler Karnevalisten verstehen keinen Spaß, zumindest nicht, wenn es um Corona und die Sicherheit der Besucher zum Saisonauftakt geht. Nur wer einen aktuellen Test vorweisen konnte oder diesen unmittelbar an Eingang machte, erhielt am Sonnabend Einlass in das Freizeitcenter.