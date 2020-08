Ob es nach kalten Pommes riecht? In Salzwedel musste die Polizei am Morgen eine Straße wegen einer schmierigen Bescherung absperren.

Salzwedel (ds) l Eine schmierigere Sauerei und wahrscheinlich mit Geruch nach kalten Pommes. Anders kann man es schlecht beschreiben, was sich Montagmorgen auf der Straße An der Altmarkpassage in Salzwedel verteilte. Via Twitter informierte die Polizei über den Vorfall.

"Tonne mit Frittenfett auf der Straße ausgekippt", schreiben die Beamten und posteten direkt einige Bilder der rutschigen Bescherung. Autofahrer wurden angehalten vorsichtig zu fahren.

Ein Reinigung der Straße sei organisiert, informierte die Polizei weiter. Auf den Bildern ist das auch bereits zu sehen. Wer der Verursacher der schmierigen Piste war und wie es zum Auslaufen des Fetts kam, ist bisher nicht bekannt.