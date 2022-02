Gabi Meyer eröffnet Laden an der Burgstraße in Salzwedel

Salzwedel - Ihre Aquarelle auf Leinwand sind großformatig und impressionistisch geprägt. Sie erinnern an Monet und Chagall. Seit Sonnabend vergangener Woche bietet Gabi Meyer sie in der Burgstraße 40 in Salzwedel in ihrem neu eröffneten Ladengeschäft an. „Bis auf eine Ausnahme kostet keines über 200 Euro“, unterstreicht die Künstlerin die Bezahlbarkeit ihrer Werke.

