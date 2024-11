Zwei besondere Angebote begleiten den Weihnachtsmarkt 2024 in der Hansestadt an der Jeetze.

Salzwedel/VS. - Beim Salzwedeler Weihnachtsmarkt im Dezember wird es eine „Weihnachtswunsch-Aktion“ und einen Stollenwettbewerb geben. Wie das Ganze funktioniert, erläutert Salzwedels Stadtsprecher Andreas Köhler.

Am 2. Dezember zwischen 9 und 16 Uhr und am 3. Dezember zwischen 9 und 17 Uhr können Kinder einen Weihnachtswunsch an den Tannenbaum im Innenhof des Salzwedeler Rathauses anhängen. Der Wert des gewünschten Geschenkes sollte dabei nicht mehr als etwa 15 Euro betragen. Wichtig ist, dass auf dem Wunschzettel der Name des Kindes steht, die Adresse, das Alter und möglichst auch ein Bild dabei ist.

Am 5. und 6. Dezember kann dann jeder Einwohner, gerne auch Arbeitskollegen als Kollegium oder Unternehmen, einen oder mehrere Wünsche abnehmen, diese erfüllen, möglichst weihnachtlich verpacken und am 12. Dezember in der städtischen Hütte auf dem Weihnachtsmarkt abgeben. Wichtig ist, außen den Wunschzettel am Geschenk anzubringen, damit es dem richtigen Kind übergeben werden kann. Am Sonntag, 15. Dezember, wird der Weihnachtsmann die Geschenke ab 15 Uhr am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz verteilen.

Auch für die „Großen“ ist eine Aktion geplant: der Weihnachtsstollen-Wettbewerb. In diesem Jahr soll erstmals der beste Salzwedeler Weihnachtsstollen prämiert werden. Es sind alle Kreationen und Größen zugelassen, natürlich in Stollenform. Die Gebäcke werden am Sonnabend, 14. Dezember, an der städtischen Weihnachtsmarkthütte abgegeben. Den Wettbewerbsbeiträgen müssen eine komplette Zutatenliste und Angaben zu möglichen Allergenen beigefügt sein. Auch zum Stollen gehören der Name und die Adresse des Einreichenden. Eine Jury verkostet am Sonntag, 15. Dezember, gegen 15 Uhr die eingereichten Stollen auf dem Weihnachtsmarkt. Für diesen Wettbewerb gibt es tolle Preise und den Titel „Bester Stollenbäcker/*in Salzwedels 2024“.