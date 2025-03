In der Einheitsgemeinde Salzwedel gibt es nach Aufregung über umfangreiche Fällungen erneute Baumentnahmen: Diesmal trifft es eine Allee in Klein Gerstedt.

Bergahornallee in Klein Gerstedt: Diese jungen Bäume müssen sterben, weil sie im Weg sind.

Salzwedel/Klein Gerstedt - Die Stadt hätte alles versucht, für den Erhalt der 23 vitalen Bergahorne zu kämpfen, an die am 14. März in Klein Gerstedt entlang der Kreisstraße K1002 die Kettensäge angelegt wurde. Es sei aber fehlgeschlagen, bedauerte Bürgermeister Olaf Meining diese Woche bei einem Pressetermin.