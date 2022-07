Getränke in Salzwedel: Das hat sich bei Pfandflaschen geändert

Seit Juli gilt die Pfandpflicht auch für Saft in Einwegflaschen und (fast) alle Getränkedosen. Was sich bei Salzwedels Getränkehändlern und Supermärkten durch die neuen Regeln geändert hat.

Seit dem 1. Juli können auch Einweg-Saftflaschen in den Leergutautomaten

Salzwedel - Im Getränkeuniversum Salzwedel bleibt alles, wie es ist. Wie Prokurist Dirk Leuschner der Volksstimme auf Anfrage mitteilt, hat der Getränkehändler sich bereits vor etwa zwei Jahren komplett von Einwegflaschen verabschiedet, „in Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen und unserer Umwelt“, wie das Unternehmen seinerzeit in einem Kundenaushang mitteilte. „Wir sind ein rein mehrweg-orientiertes Unternehmen und haben überhaupt kein solches Sortiment in unseren Märkten. Wir begrüßen es sehr, dass die Pfandpflicht jetzt endlich erweitert wird“, so Leuschner.