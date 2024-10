Die Gesellenstücke der zwei Auszubildenden der Tischlerei Loth in Pretzier sind in Magdeburg ausgezeichnet worden. Beide lieben die Arbeit mit Holz und ihren Job.

Pretzier. - Seine Ausbildungszeit mit einem preisgekrönten Gesellenstück abzuschließen, ist schon etwas Besonderes. Das gelang Jannis Thies und Tilman Scholz. Sie haben in der Tischlerei Loth in Pretzier gelernt und arbeiten inzwischen als Gesellen in dem Betrieb. Ihr Handwerk lieben beide. Auch wenn sie über Umwege zu ihrem Beruf gelangt sind, können sie sich momentan kaum vorstellen, etwas anderes zu machen.