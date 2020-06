In Brunau ist eine Produktionshalle einer Maschinen- und Gerätebau-Firma ausgebrannt.

Brunau l Kurz vor 4 Uhr war am Donnerstagmorgen für die Feuerwehren der Region die Nacht zu Ende – und für viele Brunauer ebenfalls. Denn an der dortigen Bahnhofstraße loderte ein Großbrand in einer Produktionshalle für Maschinen- und Gerätebau. Das Knallen explodierender Farb- beziehungsweise Lackbehälter holte die Anwohner aus dem Schlaf.

Riesige Rauchwolke

Schon aus vielen Kilometern Entfernung war die riesige dunkle Rauchwolke zu sehen, die sich über Brunau in den Morgenhimmel schraubte. Sämtliche verfügbaren Feuerwehrkräfte der Region wurden mobilisiert, um schließlich unter der Einsatzleitung von Stadtwehrleiter Jörg Kämpfer zu agieren. Doch zu retten war von der Produktionshalle, in der bis dato im Mehrschichtsystem unter anderem sogenannte Corletten (Rollbehälter) hergestellt wurden, nichts mehr. Allerdings gelang es, nahe am Gebäude stehende Gasflaschen, die für die Schweißgeräte benötigt werden, in Sicherheit zu bringen. Auch das Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar an die Halle grenzende Bürogebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Der Betrieb existiert bereits seit Jahrzehnten und ist einer der größten Arbeitgeber in der Region Brunau. Die Polizei, die während der Löscharbeiten die Bahnhofstraße für den Verkehr sperrte, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.