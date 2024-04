Nach dem Großbrand in der Zuchtanlage Binde wollen Tierfreunde öffentlich auf die Tragödie hinweisen. Der Altmarkkreis nennt genaue Zahlen zu den getöteten Sauen und Ferkeln.

Feuerwehren aus beiden Landkreisen der Altmark löschten stundenlang in Binde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Binde. - Die Tierschützer Linda Walter und Bennett Kahrens wollen den Großbrand am 12. April in der Schweinezuchtanlage Binde nicht stillschweigend hinnehmen. Mehrere tausend Tiere sind dabei getötet worden, weil sie, eingesperrt in ihre Buchten, dem Feuer nicht entkommen konnten. Deshalb rufen die beiden zu einer stillen Mahnwache auf.