Halloweenpartys, Live-Musik, Gruselfilm: Das ist in Salzwedel am Wochenende los

Allerhand Kultur ist am Wochenende in Salzwedel zu erleben. Diverse Konzerte in mehreren Einrichtungen, Halloweenpartys und Horrorfilme warten auf Gäste.

Salzwedel - Wer sein Wochenende (29. bis 31. Oktober) mit Kultur und Gruseln verbingen möchte, hat an in Salzwedel gleich mehrere Möglichkeiten. So stehen gleich mehrere Konzerte an, aber auch Halloweenpartys.