Das Turmblasen in Salzwedel lockt jedes Jahr an Heiligabend die Hansestädter zum Rathausturmplatz. Archivbild: Oliver Becker

Das Turmblasen in Salzwedel kann auch in diesem Jahr stattfinden, auch wenn der Rathausturm noch eingerüstet ist.

Salzwedel (ao) l „Das Turmblasen vom Rathausturm der Hansestadt Salzwedel wird auch in diesem Jahr stattfinden“, teilte Stadtsprecher Andreas Köhler am Montagnachmittag (9. Dezember) der Volksstimme mit. Zwar werde das Gerüst, das derzeit zur Sanierung des Wahrzeichen aufgebaut wurde, wohl auch noch am 1. Januar dort stehen, aber dies würde dem traditionellen Turmblasen am 24. Dezember nicht im Wege stehen. Stattdessen werde die Plane etwas nach unten gezogen, sagte Andreas Köhler. Ursprünglich sollte das Gerüst schon im Dezember abgebaut werden.

Für die Salzwedeler aber heißt es, dass sie sich auch in diesem Jahr um 18 Uhr zum traditionellen Turmblasen auf dem Rathausturmplatz, Neuperver- und Breite Straße einfinden können. Die Veranstaltung an Heiligabend ist jedes Jahr gut besucht. Bis zu 1000 Besucher finden sich dabei ein, um das Turmblasen in der Hansestadt live verfolgen zu können – sozusagen als Einstimmung auf Weihnachten.