Hilfe für Familien in Not im Altmarkkreis Salzwedel

Salzwedel - Schon vor der Corona-Pandemie sind die Kosten der Jugendhilfe im Land stetig gestiegen, hatte der Landesrechnungshof 2019 beanstandet. In einigen Landkreisen gab es 2020 und 2021 erneut ein deutliches Plus. Im Altmarkkreis nicht, erklärt Pressesprecherin Birgit Eurich auf Anfrage der Volksstimme. Was ist in der Westaltmark anders gelaufen, wie konnten Heimeinweisungen vermieden werden?