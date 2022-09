Hilfe für Flüchtlinge: Salzwedeler fühlt sich von Behörden alleingelassen

Ritze - Burkhard Herrmann hat Platz. In dem Salzwedeler Ortsteil Ritze besitzt er einen geräumigen Seminarhof – und dort war im März dieses Jahres, nach zwei Jahren Corona-Pandemie, der Betrieb so ziemlich zum Erliegen gekommen. So kam es, dass der 70-Jährige, der sich selbst als „Manager“ beschreibt, im März auf den Altmarkkreis Salzwedel zuging und die Aufnahme einer ukrainischen Familie in seinem Seminarhof anbot.