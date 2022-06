Hitlergruß und Polizist beleidigt? 34-Jähriger steht in Salzwedel vor Gericht

Salzwedel - So soll der Hartz-IV-Empfänger am 25. Juli 2020 auf dem Parkplatz eines Discounters am Bahnhof die Hacken zusammengeknallt und seinen Arm zum Hitlergruß gestreckt haben, lautet ein Vorwurf. Der zweite: Am 22. Januar soll er einem Polizisten zugerufen haben: „Guck nicht so blöd, du dreckiges Bullenschwein.“