Salzwedel/Ritze. - In Gemeinschaft leben ist für den Menschen einfach am gesündesten. Davon ist Martina Postelt überzeugt. „Auch wenn es schwierig ist“, räumt die 61-Jährige ein. Nach Jahren der Suche in Deutschland, Europa und sogar in Afrika hofft sie, in Ritze nun endlich den richtigen Ort und die richtigen Menschen dafür gefunden zu haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.