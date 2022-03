Idyllisch: Vom Arendsee in die grüne Feldmark

Arendsee - Über Stock und Stein sowie durch so manche Pfütze: Manch ein Fahrradfahrer sieht darin ein Abenteuer. Ich habe es lieber bequem. Und so fiel meine Wahl auf größtenteils komplett befestigte Wege. Diese gibt es auch in der Feldmark. Der Startschuss – sozusagen musikalisch – fällt für mich inmitten von Arendsee, auf dem Marktplatz mit Glockenspiel. Dort erklingt tagsüber alle zwei Stunden ein anderes Lied. Mit dem Stück „Auf, du junger Wandersmann“ in den Ohren geht es los. Der Arendsee-Motivationsschub kommtgut an. Meine Route führt raus aus der kleinen Seestadt in die Feldmark und Dörfer ringsrum. Knapp 30 Kilometer sind überschaubar und auch mit einem ganz normalen Straßenfahrrad ohne elektrische Hilfe zu schaffen.