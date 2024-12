In Salzwedel dürfen Kinder Wünsche an den Weihnachtsbaum hängen

Salzwedel/me. - Im Innenhof des Rathauses steht zum ersten Mal ein Wunschweihnachtsbaum. Bis gestern konnten Kinder dort einen Zettel mit einem Weihnachtswunsch im Wert von ungefähr 15 Euro aufhängen. Wichtig bei der Aktion: Auf dem Wunschzettel müssen der Name des Kindes, die Adresse und das Alter stehen. Gern konnte auch ein Bild hinzugefügt werden.

Am morgigen Donnerstag und und am Freitag kann dann jeder Einwohner, vielleicht auch Arbeitskollegen als Kollegium oder Firmen, einen oder mehrere Wünsche abnehmen und diese erfüllen, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler. Die Geschenke sollten gut verpackt und – ganz wichtig - außen der Wunschzettel angebracht werden.

Geschenke abgeben

Die Pakete sind dann am Donnerstag, 12. Dezember, in der Hütte der Stadt auf dem Weihnachtsmarkt abzugeben. Am Sonntag, 15. Dezember, wird der Weihnachtsmann die eingereichten Geschenke um 15 Uhr am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz verteilen.

Auf diesem Weg soll Jungen und Mädchen, deren Eltern finanziell Probleme haben, ihren Kindern Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ein kleiner Herzenswunsch erfüllt werden.