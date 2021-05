In Salzwedel öffnet ein privater Tierpark

Salzwedel ist um eine Attraktion reicher: Am 1. Juni gibt es neben dem städtischen Tierpark noch einen weiteres Tiergehege in der Hansestadt.

Jost Fischer präsentiert in seinem Tierpark auch die Alpakas Viktor, Sissi und Corinna.

Salzwedel - Um eine tierisch gute Attraktion reicher ist Salzwedel ab dem 1. Juni. Pünktlich zum Internationalen Kindertag eröffnet Jost Fischer seinen privaten Tierpark. Vor knapp 14 Tagen gab es die offizielle Genehmigung durch den Landkreis. Zu sehen sind in der Einrichtung am Ufer der Jeetze in unmittelbarer Nähe zur Brückenstraße rund 50 Tiere von Alpakas über Emus und Kamel bis zur Ziege.

Damit geht für Jost Fischer ein Traum in Erfüllung. Auf seinem rund 15.000 Quadratmeter großen Gelände kann der privat betriebene „Tierpark am Jeetzeufer“ besucht werden. Der Weg zum Erfüllen dieses Wunsches war weit länger, als es sich Fischer ursprünglich gedacht hatte. Den ersten Versuch unternahm er bereits vor rund acht Jahren.

„Damals wollte ich den Salzwedeler Tierpark erwerben. Der Stadtrat hätte jedoch nur einer Verpachtung zugestimmt“, blickte der frisch gebackene Tierparkbetreiber zurück. So baute sich der Altmärker in den kommenden Jahren eine eigene kleine Farm auf. Seine Strauße haben es in dieser Zeit sogar zu lokaler Bedeutung gebracht. Immerhin lieferten sie die Eier für das Ostergewinnspiel der Werbegemeinschaft.

Emus, Nandus, Alpakas und Kamel

Der Schritt vom privaten Gehege zum offiziellen Tierpark erwies sich trotz langjähriger Erfahrungen größer als gedacht. Vorschriften sind einzuhalten, das Tierwohl ist zu beachten. Dann ist da noch die Sachkundeprüfung beim Altmarkkreis. Doch nun ist es geschafft. Am 1. Juni kann Jost Fischer gemeinsam mit zwei für den Park verantwortlichen Mitarbeitern die ersten Gäste begrüßen. Der Park selbst ist ausgeschildert. An dem 600 Meter langen Weg gibt es Sitzgelegenheiten neben zwei Teichen. Informationen zu jedem Tier finden sich auf Tafeln.

Die jüngsten Gäste dürften sich besonders über den Streichelzoo mit Zwergziegen und Schafen sowie über den Bereich mit den Jungtieren freuen. An großen Tiere sind Strauße, Emus, Nandus, Alpakas, das Kamel Dschingis und eine Dexter Kuh mit Jungtier zu finden.

Füttern ist im Tierpark an der Jeetze erlaubt. Im Eintrittspreis ist eine Futtertüte nach dem Vorbild anderer Einrichtungen enthalten. Zudem gibt es jeweils um 11 Uhr feste Fütterungszeiten. Öffnungszeiten sind zunächst von Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr. Zudem ist an den Wochenenden für die Versorgung der Gäste gesorgt.

Am Eröffnungstag steht der Park Besuchern ganztägig offen. Um die Besucherzahlen in den noch erforderlichen Grenzen zu halten, bittet Jost Fischer um Anmeldungen unter Telefon 0172/5 31 09 08.