Wegen Klimaschutzmaßnahmen und Corona In Salzwedeler Fahrradläden ist derzeit vieles knapp. Händler sprechen von Engpässen wie zu DDR-Zeiten

Die Einzelhändler in Deutschland leiden aktuell stark unter Lieferproblemen. Besonders schwer trifft es die Fahrradhändler – auch in Salzwedel . Was das dieses Jahr für Weihnachten bedeutet.