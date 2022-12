In Salzwedeler Lackiererei brennen sieben Fahrzeuge

Bei einem Feuer am Mittwoch in einer Salzwedeler Lackiererei sind sieben Fahrzeuge ausgebrannt.

Salzwedel (vs) - Bei dem Verletzten, der beim Brand einer Lackiererei am Mittwoch in Salzwedels Innenstadt mit dem Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung ins Salzwedeler Krankenhaus eingeliefert werden musste, handelt es sich nach Angaben der Polizei in Salzwedel um den 37-jährigen Eigentümer des Betriebes. Der Gesamtschaden, der durch Feuer und Wasser entstand, beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Das Feuer breitete sich schnell über das Gebäude aus. Eine riesigen schwarze Qualmwolke lag über dem Gelände. An den Löschmaßnahmen waren 80 Feuerwehrleute beteiligt. Diese dauerten bis kurz vor 19 Uhr an. Bis dahin blieben auch die Straßen Vor dem Lüchower Tor und Karl-Marx-Straße gesperrt. Neben dem Inventar der Lackiererei brannten sieben Fahrzeuge, welche sich in der Halle befanden, komplett aus.